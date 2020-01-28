لافروف: الإرهابيون المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإرهابيين المنتشرون في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم على المناطق المجاورة وعلى مواقع الجيش السوري ومطار حميميم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان بموسكو: على الجانب التركي تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وفيما يتعلق بالممرات الإنسانية، أشار لافروف إلى أن الإرهابيين يستهدفون الممرات الإنسانية في ريفي حلب وإدلب لمنع خروج المدنيين واتخاذهم دروعا بشرية.

وقال وزير الخارجية الروسي: إنه تم نقل عدد كبير من الإرهابيين في إدلب إلى ليبيا في خرق للقرارات الأممية.

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