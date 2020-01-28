لاريجاني: الخلافات بين دول المنطقة شجعت واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما فيما تسمى “صفقة القرن”

رأى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الخلافات بين دول المنطقة أعطت الجرأة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المضي قدماً والكشف عن تفاصيل ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وبشأن الجريمة الأميركية باغتيال الفريق قاسم سليماني قال لاريجاني في الجلسة العلنية لمجلس الشورى، اليوم: إن أميركا ستنال جزاء ما قامت به قريبا وبدايته كانت بمظاهرات مليونية في العراق تنادي بطرد قواتها، مشيراً إلى خروج ملايين المتظاهرين في ايران والعراق استنكاراً لهذه الجريمة.

طباعة