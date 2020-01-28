بعد التحري.. ضبط شركة في برج دمشق تتعامل بغير الليرة السورية

ذكرت وزارة الداخلية على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّه في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية، وملاحقة الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرفها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وبناءً على المعلومات الواردة إلى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي حول قيام شركة تجارية معدة لبيع مستلزمات الأجهزة الخليوية في محلة ـ برج دمشق ـ بالتعامل بغير الليرة السورية، وبعد تحري مقر الشركة المذكورة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثرت إدارة الأمن الجنائي فيها على عملات أجنبية، ومبلغ مالي بقيمة 197.209.000 ل.س وفواتير تثبت قيام الشركة بالتعامل بغير الليرة السورية بأعمالها التجارية، وتم التحرز عليها وعلى أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة وجهازي ( DVR ) .

وبينت الوزارة أنّه تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وماتزال التحقيقات مستمرة مع موظفي الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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