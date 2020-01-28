بذريعة التعامل مع غولن.. نظام أردوغان يعتقل 21 شخصاً

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 21 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام عن مكتب الادعاء العام في أنقرة قوله: إنه تم اصدار مذكرات اعتقال بحق 21 شخصاً لاستخدامهم تطبيق التراسل /بايلوك/ الذي تستخدمه منظمة غولن إضافة إلى تنفيذهم مهام عدة في المنظمة المذكورة.

وأشار إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت عشرة اشخاص منهم فيما لا يزال البحث متواصلاً عن البقية.

طباعة