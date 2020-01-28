الملتقى الأدبي الثقافي الشبابي يعقد جلسته الأولى لعام 2020

بحضور عدد من الأدباء والشعراء والنقاد والمتابعين والمهتمين عقد الملتقى الأدبي الثقافي الشبابي الشهري لفرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب جلسته الأولى لعام 2020 في مقر الفرع بدمشق، أمس.
ومما قدّم محمد أبو محمود، نقتبس:
تقاطر شهد من أهوى عليا
فجاء الشعر من شفتي نديا
رويدك يا حبيب فقد تمادى
جمالك يملأ الأكوان طيا
فمثلك كيف تجمعه القوافي
ونورك شاسع في مقلتيا
وتحت عنوان: “سرى طيف” كتب محمد قاقا:
سرى طيف من ضاق الفؤاد لذكرهم
وما أصعب الذكرى إذا شابها سهر
شحوب تجلى باسوداد محاجري
دموع تمادى في الخدود بها الأثر
نعم وهنت مني ملامح قوتي
أنا لستُ رباً يا شقائي أنا شر
صريع النوى ماللفؤاد يدٌ به
سوى أنه خاض المشاعر وانتحر
ومن “وهم العرب” لبيان الكنج، نقتبس:
وهم العرب
أنا أعود للتاريخ
إلى قرونٍ وألفية
أرى شتات العرب على حاله
مازالوا يدورون
كقرص الغروب
حول الحروب..
ولا يتوبون عن معصية العبث
هم يفخرون بأدمغتهم الجامدة
يراوحون أمكنة البلاغة
يثرثرون على مقاعد أخبارها
يتباهون بشفاههم وهي تطير ناطقة
على شاشات الظهور
ليس لديهم إلا ضجة الحدث
أحاول منذ أن ترجلت
سحابات إبداعي
أن أرصد حسابات صحوة العرب
أنبش ذاكرة صلاح الدين
أما وفاء الحموي، فقدمت “اعترافات عاشق”:
وقال العاشق المسكين
ياللبهاء يطلُّ من جانب مطلعها
يارب .. دار قلب عاشقها
من قلقٍ آثم
العقد ينفرط من فرط فرحته
يا ويح روحي، كيف لم تخط بمغتنم
هذي العيون التي سلبت لب طالبها
كيف عافت شغاف القلب تدنو من غارقٍ عشم
قد صار همُّ عيناي، تلاقي دعس نعليها
ومما قدّم محمد جبر، نختار:
تحدق السيوف وتجتاح صدري
تكشر الثعالب عن أنيابها
ستقتل مراراً وتكراراً
فلا بعض ولا ولادة
لطائر الفينيق
سنبعثر الرماد
يكبلون جناحيه
يغرقونه في مخبرة
مت قبل بلوغ المرحلة
مغمورٌ ذلك الوجه
تتفجر الفقاعات وتطفو قصائد
تعرج الرؤيا إلى السماء
والآن قبلة على جبين الشهداء