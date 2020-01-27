تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

تواصلت الاحتجاجات وقطعت الطرقات مساء اليوم امام مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت ومصرف لبنان المركزي للمطالبة بمكافحة الفساد ومعالجة الاوضاع المعيشية والمصرفية والمالية في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عشرات المحتجين تجمعوا أمام المصرف المركزي في شارع الحمرا ثم توجهوا الى وزارة المالية وبعد ذلك إلى مجلس النواب حيث ألقى بعضهم كلمات وبيانات شددت على معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية في البلاد ودعت الى وضع خطة إنقاذ مالية متكاملة وإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي على أن يتبعها سياسات اقتصادية طويلة المدى.

كما تجمع عدد من المحتجين أمام مدخل ساحة النجمة في بيروت رافعين لافتات تدعو إلى إيقاف السرقات ومحاسبة الفاسدين وأقدم محتجون آخرون على قطع عدة طرق في بيروت بينما عمل الجيش اللبناني على فتح بعضها.

وشهدت صيدا تجمعا احتجاجيا على السياسات المالية والمصرفية في البلاد ومطالبا بمحاسبة الفاسدين.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

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