كنيسة سيدة البشارة… تحفة معمارية في درعا

يلفت نظر الداخل إلى حي الزهراء بمدينة درعا كنيسة سيدة البشارة المبنية من الحجر البازلتي المنحوت الذي تشتهر به حوران .

واستعمل المعماريون في عملية البناء الصخر الطبيعي الموجود بكثرة في هذه المنطقة لتكون الكنيسة شاهدة على حضارة وتراث المنطقة الجنوبية بما تحمله من حجارة بازلتية قديمة مبنية بطريقة جمالية حديثة جعلتها تحفة معمارية في المنطقة إضافة إلى كونها دار للعبادة.

راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس و كاهن مدينة درعا الأب جريس رزق أشار لـ”سانا” إلى أنّ الكنيسة بوشر بناؤها بعد عام 1948 واستعمل في بنائها الحجر البازلتي الذي يتطلب جهدا ووقتا طويلا في عملية الإشادة.

وأضاف أن ما يميز الكنيسة الأقواس الحجرية على النوافذ و الباب الرئيسي والتي تدل بالمفهوم الكنسي على التقاء السماء و الأرض مبينا أن مدخل الكنيسة ذو شكل جمالي من خلال الحجارة المنحوتة و المركبة بطريقة تجذب الداخل الى بهو الكنيسة.

ولفت رزق إلى الطريقة الفنية التي تم من خلالها نصب حامل الايقونات بين قدس الأقداس أو الهيكل و الشعب المؤمن و بما ينسجم مع المفهوم و الشكل الكنسي مشيرا إلى أنه في أعلى الحامل الخشبي توضعت الأيقونات الأساسية للسيد المسيح و الرسل الاثنا عشر الذين حملوا البشارة المسيحية.

طباعة