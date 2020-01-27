دياب: إقرار الموازنة العامة في لبنان يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن إقرار مجلس النواب الموازنة العامة يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج ويثبت حرص الحكومة على تسهيل إقرار هذه الموازنة.

وقال دياب خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري: إنّ إقرار الموازنة محطة تسمح للحكومة بتركيز عملها على إنجاز البيان الوزاري الذي يجب أن ينتهي العمل به في أسرع وقت ممكن تمهيداً لمثول الحكومة أمام مجلس النواب لطلب نيل الثقة.

ولفت إلى أن لجنة صياغة البيان الوزاري ستتلقى بقية برامج عمل كل الوزارات خلال اليومين المقبلين.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أصدر الثلاثاء الماضي مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة دياب تضم 20 وزيراً بينهم 6 سيدات في وقت لا يزال لبنان يشهد منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

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