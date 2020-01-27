مشروع الري في بلدة مراط يعيد الحياة إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في دير الزور

ضمن مشروع إعادة تأهيل مجموعات الري أطلقت مديرية زراعة دير الزور مشروع الري في بلدة مراط الذي يروي نحو 2200 دونم من الأراضي الزراعية.

وذكر مدير الزراعة بدير الزور المهندس محمود الحيو في تصريح لمراسل سانا أن مشروع الري الذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” يعد من المشاريع الحيوية والمهمة ويأتي في إطار العمل لإعادة زراعة كل المساحات القابلة للزراعة وترميم وتأهيل المحركات الزراعية العاملة على الكهرباء أو الديزل من أجل إرواء المساحات التي تضررت خلال السنوات السابقة جراء الإرهاب وسيسهم في إعادتها إلى العملية الزراعية.

وبيّن الحيو أن المشروع يروي 2200 دونم من الأراضي الزراعية في بلدة مراط الواقعة بريف دير الزور الشمالي وقد بدأ بإرواء 800 دونم من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية وأعاد الحياة إلى مساحات واسعة من الأراضي التي كانت خارج الخدمة منذ سنوات نتيجة تملحها بسبب سقايتها من مياه الآبار، لافتاً إلى أنّ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في المنطقة ازدادت بنسبة 200 بالمئة حيث ارتفعت من 200 دونم إلى 450 دونماً.

وأشار مدير المشروع سالم الفريح إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها تضمنت تركيب محرك جديد باستطاعة 110 أحصنة ومضخة مياه جديدة ومد قساطل بولي ايتلين قطر 14 إنشاً وطول نحو 1200 متر.

ونوه عدد من الفلاحين بالجهود المبذولة لإعادة دوران عجلة الإنتاج في القطاع الزراعي بدير الزور الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويؤمن مصدر دخل للأهالي العائدين إلى قراهم وحقولهم.

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