مؤسسة مياه الحسكة تستلم 30 طناً من مواد تعقيم المياه

استلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة اليوم 30 طنا من مواد تعقيم المياه مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبيّن مدير عام المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن المادة المستلمة هي هيبوكلوريد الكالسيوم التي تستخدم في تعقيم مياه الشرب حيث سيتم تخصيص كامل الكمية لمحطة مياه الهلالية التي تغذي مدينة القامشلي بالمياه.

من جهة ثانية أشار المهندس العكلة إلى أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل محطة مياه الحمة التي بدأت الشهر الماضي مستمرة وبوتيرة جيدة حيث يتم العمل ضمن المحطة وبأكثر من قسم في الوقت ذاته بهدف وضعها في الخدمة بأقرب مدة زمنية ممكنة.

يشار إلى أن المؤسسة كانت استلمت خلال شهر تشرين الثاني الماضي كمية 10 أطنان من مادة الفحم الفعال المستخدم في تصفية مياه السدود مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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