“سياحة” السويداء تصدر الدليل الإرشادي للخدمات التي تقدمها للمستثمرين

أصدرت مديرية السياحة في السويداء الدليل الإرشادي للخدمات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع السياحي في محافظة السويداء.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد في تصريح لـ”سانا” أنّ الدليل هو الأول من نوعه ويهدف إلى تنظيم وأرشفة الخدمات السياحية الكترونياً بما يؤدي إلى الارتقاء بالصناعة السياحية بمختلف أشكالها في المحافظة، لافتاً إلى أنه يتضمن شرحاً مفصلاً حول الشروط الفنية المطلوبة لتشغيل المنشأة السياحية ومنحها التصنيف السياحي وكيفية تسوية وضعها إدارياً.

وأشار العربيد إلى أن ّالدليل يتضمن أيضاً الأوراق المطلوبة للحصول على التصنيف السياحي والترخيص الإداري الدائم بالإضافة للأوراق الثبوتية لنيل رخصة الإشادة السياحية أو التوظيف السياحي داخل المخطط أو خارجه وكيفية الحصول على التأهيل الفني الأولي وخطوات تقديم كل خدمة ومكان تقديمها والزمن المتوقع لحيازتها.

وبيّن العربيد أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار الارتقاء بسوية الخدمات التي تقدمها المديرية للمستثمرين ومواكبة تطور الحركة الاستثمارية السياحية في المحافظة بالرغم من ظروف الأزمة الراهنة حيث وصل عدد المشروعات التي تم منحها رخص الإشادة والتأهيل السياحي العام الماضي إلى 11 مشروعاً بكلفة تجاوزت 4 مليارات ليرة.

وكانت مديرية سياحة السويداء انتهت في عام 2016 من إعداد وتنفيذ وإنجاز الخريطة الرقمية السياحية الاستثمارية المتكاملة للمحافظة والتي تمثل بنك معلومات سياحياً شاملاً يسهم في تحديث البيانات المطلوبة للاستثمار السياحي وبخاصة في مجال المحاور السياحية والبنى التحتية وتوزع الفعاليات السياحية حيث تشمل كل مقومات الجذب السياحي الطبيعي الأثري إضافة إلى مناطق التنمية والاستثمارات السياحية .

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