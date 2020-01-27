روحاني: العلاقات الإيرانية الروسية آخذة بالنمو خلافاً لرغبة أميركا

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على متانة العلاقات بين طهران وموسكو وأنها تتطور باستمرار خلافاًً لرغبة الإدارة الأميركية.

وقال روحاني خلال استقباله في طهران اليوم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستواصل نموها رغم الضغوط الأميركية، منوهاً بتضامن الحكومة الروسية مع الشعب الإيراني ضد جريمة واشنطن اغتيال الفريق قاسم سليماني وواصفا هذا الموقف بأنه مهم للغاية.

وشدد روحاني على أنّ إيران لا تسعى للتصعيد في المنطقة مؤكداً أنّ استقرار الوضع فيها محط اهتمام إيران وروسيا وضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بهذا الخصوص ومشيراً إلى أنّ الاتفاقات بين إيران وروسيا يتم تنفيذها خطوة بخطوة.

وفيما يتعلق بالتدريبات البحرية المشتركة التي أجرتها إيران وروسيا والصين في بحر عمان مؤخرا اعتبر روحاني أنها مؤشر على أن هذه الدول الثلاث عازمة على أن تكون العلاقات بينها أكثر تقارباً.

من جهته أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن العلاقات بين طهران وموسكو تحظى باهتمام من رئيسي البلدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى التعاون الايجابي بين طهران وموسكو عبر برلماني الجانبين ولا سيما في سن قوانين مناسبة لتنفيذ قرارات الحكومتين.

وأشار فالودين إلى أنه تم خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين إيران وروسيا في طهران مناقشة قضايا عديدة متعلقة بالعلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين.

طباعة