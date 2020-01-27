تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية في عدد من مناطق حماة التي تضررت جراء الإرهاب

تعمل شركة كهرباء حماة على إعادة تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية بالمحافظة خاصة في المناطق التي تضررت جراء الإرهاب وإيصال التيار الكهربائي للأهالي العائدين لمنازلهم وقراهم وبلداتهم التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

وبيّن المهندس محمد الرعيدي المدير العام لمراسلة سانا أن الورشات الفنية لدى الشركة أنجزت أعمال تركيب 72 محولة كهربائية ذات استطاعات مختلفة في ريف المحافظة الشمالي إضافة الى مد 200 كم شبكات توتر منخفض و40 كم توتر متوسط باستطاعة 20 ك.ف إلى جانب إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في مناطق ريف المحافظة الجنوبي في عقرب وحربنفسه والقرى والبلدات في مجالها إذ تم تركيب 6 محولات كهربائية باستطاعات مختلفة ومد 1200 متر من خطوط التوتر المتوسط و2 كم من خطوط التوتر المنخفض.

وبيّن الرعيدي انه تم في مناطق ريف المحافظة الشرقي تركيب 73 محولة كهربائية وتنفيذ أعمال مد ل34 كم من شبكات التوتر المنخفض و30 كم من شبكات التوتر المتوسط وفي ريف سلمية ركبت الشركة 35 محولة كهربائية جديدة و116 كم من خطوط التوتر المتوسط و45 كم من شبكات التوتر المنخفض.

وأشار المهندس الرعيدي إلى أهم المشاريع الواردة في خطة الشركة منها إنجاز تفريعة 20 ك.ف وإيصال التيار الكهربائي إلى بلدة مورك المحررة من الإرهاب وإنشاء خط 20 ك.ف من بلدة مورك إلى مدينة خان شيخون المحررة وتنفيذ تفريعة خط 20 ك.ف من قرية الزغبة إلى بلدة سنجار بريف ادلب وإعداد الدراسة اللازمة لإنشاء محطة تحويل 66/20/ك.ف في ساحة العاصي

بمدينة حماة واعداد الدراسة الطبوغرافية لإنشاء محطة تحويل 230/66/20/ك.ف في قرية بعرين.

وفيما يتعلق بمشروع الطاقة البديلة ذكر الرعيدي أنه تم استثمار مشروع طاقة شمسية في المنطقة الصناعية باستطاعة 1 ميغا واط واستثمار مشروع طاقة شمسية في منطقة الحميري كما يوجد 3 مشاريع طاقة شمسية قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية 2.1 ميغا واط.

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