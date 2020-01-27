5500 طن كميات الأقطان المحلوجة في محلج الفداء بحماة

بلغ إجمالي كميات الأقطان المحلوجة في محلج الفداء بحماة منذ بدء عمليات الحلج ولغاية تاريخه 5500 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من مزارعي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي في تصريح لمراسل سانا أنه نتج عن عمليات الحلج 1900 طن من القطن المحلوج و3400 طن من البذور الصناعية والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية مبيناً أن المحلج يعمل حالياً بورديتين وبطاقة حلج تصل إلى نحو 100 طن يومياً.

ولفت إلى أن المحلج قام بتوريد 1585 طناً من بالات القطن المحلوجة لشركات الغزل بحماة واللاذقية وجبلة والساحل مبيناً أن المحلج استلم منذ بدء عمليات الاستلام 17880 طناً من الأقطان المحبوبة من مزارعي المحافظات الشرقية.

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