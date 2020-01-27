تأهيل اليافعين والشباب بالبرمجة والروبوت في الجمعية السورية للمعلوماتية بحمص

يعمل فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص بشكل متواصل على الاهتمام بالطلبة المبدعين حيث أطلق العديد من المبادرات العلمية والتكنولوجية واحتضن عشرات الدورات والبرامج الريادية التي استهدفت هذه الفئة تمهيداً لخوض مختلف المسابقات المحلية والعالمية كالمسابقات البرمجية والروبوت.

الدكتورة ميساء دياب رئيسة فرع الجمعية بحمص أشارت إلى أنه تم منذ بداية العام الحالي تنفيذ عدد من الدورات استهدفت الأطفال واليافعين والشباب حيث يتم حالياً إعداد وتأهيل أجيال جديدة تمهيدا لخوض مختلف المسابقات على المستوى المحلي والوطني والدولي كالماراثون البرمجي للأطفال واليافعين ومسابقة الروبوت أيضاً من خلال انضمام أعضاء جدد لنادي الروبوتيك في الجمعية والعمل على إعدادهم في فرق مؤهلة والاستفادة من خبرات الفرق السابقة الذين أثبتوا حضوراً مميزاً العام الماضي.

بدورها أشارت زهور السراج مشرفة الدورات في الجمعية إلى أنه يتم حالياً إقامة دورات تخصصية لتأهيل المهندسين وطلبة الجامعات ودورات قيادة الحاسوب للذين يتقدمون للوظائف العامة منوهة باستمرار دورات الحساب الذهني للأطفال من المستوى صفر وحتى السابع ,حيث استفاد من دورات العام الماضي عشرات الأطفال من عمر ست سنوات وحتى 11 سنة.

وأضافت أنه تم مع بداية العام الجديد تنفيذ دورة سكراتش مستوى أول وثان سي بلس بلس ودورة الرياضيات المنطقية وهي عبارة عن تعلم الحل المنطقي السليم للمسائل مشيرة إلى أنه بعد اتباع هذه الدورات يستطيع المتدرب المشاركة في المسابقة البرمجية .

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