50 بالمئة من المنشآت الصناعية عادت للإنتاج في منطقة تل كردي الصناعية

بيّن مدير المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف لمندوبة سانا أنّ إنجاز الخدمات والبنى التحتية في منطقة تل كردي الصناعية أسهم في عودة أكثر من 50 بالمئة من المنشآت والمعامل فيها واستئناف العملية الإنتاجية.

وعن القسم المتبقي من المنشآت الصناعية أوضح خلوف أن جزءاً منه يتابع عمليات التأهيل فيما يتم التواصل مع الجزء الآخر لمعرفة الأسباب التي تمنع المباشرة في الترميم لإيجاد الحلول اللازمة لها والعودة سريعا إلى العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أنه ستتم مساعدتهم لإعادة بناء وتأهيل معاملهم.

مدير المناطق كشف أنّ أكثر من 2300 معمل عادت إلى الإنتاج باختصاصات مختلفة في محافظة ريف دمشق، لافتا إلى أنّ المحافظة تقوم حالياً بجرد لجميع المعامل التي ما تزال خارج العملية الإنتاجية ولم يقم أصحابها بإعادة تأهيلها ليتم اتخاذ إجراءات بحقهم كسحب الرخصة وغيرها.

وعن المخطط التنظيمي لتل كردي بين مدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس غسان الجاسم أنّ مشروع المخطط بات جاهزاً وتم تسليم نسخة منه للصناعيين لإبداء رأيهم ووضع ملاحظاتهم حوله وفقا للوضع الراهن مع الأخذ بعين الاعتبار المساحات الملحوظة لبعض الشركات والمرافق العامة والطرق والحدائق والمراكز الإدارية ليتم بعدها المصادقة عليه واعتماده.

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