أحزاب لبنانية تدين استمرار التدخلات الأمريكية بشؤون لبنان

أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية استمرار التدخلات الأمريكية السافرة بشؤون لبنان الداخلية وتحريض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد الحكومة الجديدة.

وجاء في بيان صدر عن اللقاء خلال اجتماعه الدوري: إنّ هذه التدخلات تتناغم مع أعمال العنف والتخريب التي تقوم بها بعض المجموعات المنظمة المرتبطة بالسفارة الأمريكية والمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم إعطائها أي فرصة لإخراج البلاد من أتون الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستفحلة في البلاد.

ودعا اللقاء القوى الوطنية والمجموعات المستقلة في الحراك السلمي إلى رفض التدخلات الأمريكية وإدانة أعمال العنف والتخريب وإحباط أهدافها التي تصب في خانة تنفيذ أجندة الانقلاب الأمريكية لتغيير المعادلة السياسية في لبنان، مؤكداً ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لوقف الانهيار الاقتصادي والتدهور المالي والاجتماعي والمعيشي وتلبية مطالب الناس الأساسية.

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