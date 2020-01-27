كاف الجاع.. قرية الينابيع التي تتلألأ بين جبال الساحل

تموضعها على السفح الأوسط الجنوبي الشرقي لجبل زغرين على قمة جبل يرتفع 1120 متراً وغناها بالينابيع الصغيرة المنتشرة في أراضيها جعل من قرية كاف الجاع متفردة عن باقي القرى بسحرها وجمالها وعراقتها.

وتعد كاف الجاع التي تتبع إدارياً ناحية القدموس في منطقة بانياس بطرطوس إحدى أقدم قرى الساحل السوري ويعود تاريخها حسب شادي عيسى رئيس بلديتها للعهد البابلي حيث كانت تضم معبد الإله بعل كافي الجياع وهو أصل تسمية القرية.

ويشير عيسى في حديث لـ”سانا” إلى أن القرية تتبع إدارياً إلى منطقة القدموس ممتدة على سفح جبل زغرين وعند التقاء طريقي القدموس مصياف والقدموس الشيخ بدر، لافتاً إلى أن القرية تقع في أقصى الحوض الأعلى لنهر المرقية ما يجعلها غنية بالمياه الجوفية والينابيع الكارستية الغزيرة ومن ينابيعها عين الجوز وعين سناد وعين المحمدية وعين الضيعة وينابيع الحارة الغربية.

وتتراوح الارتفاعات في القرية بين 747 متراً عن سطح البحر في أخفض نقطة وهي الوادي و 1200 متر في قمة جبل القضبون أعلى قمة في المنطقة وهذا ما أكسبها تنوعا مناخيا بين شديد البرودة شتاء على القمم الجبلية العالية ومعتدل بارد ضمن القرية التي تحيط فيها الجبال التي تحميها من الرياح.

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