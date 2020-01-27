الصحة العالمية تصحح تقييمها لتهديد فيروس كورونا إلى مرتفع دولياً

صححت منظمة الصحة العالمية اليوم تقييمها لتهديد فيروس كورونا المستجد معتبرة أنه أصبح مرتفعاً على المستوى الدولي ولم يعد معتدلاً، واعترفت بأنها ارتكبت خطأ في الصياغة في تقاريرها السابقة.

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة ومقرها جنيف لوكالة فرانس برس أنه كان هناك خطأ في الصياغة وصححناه مضيفة: هذا لا يعني إطلاقاً أننا غيرنا تقييمنا للخطر لكن الخطأ سقط سهوا.

وكانت منظمة الصحة العالمية تعتبر خطر الفيروس مرتفعا جداً في الصين ومرتفعاً على المستوى الإقليمي ومعتدلاً على المستوى الدولي.

ولم تستخدم المنظمة حتى الآن مصطلح حال الطوارئ العالمية إلا في حالات وباء نادرة تتطلب استجابة دولية حازمة مثل انفلونزا الخنازير”اتش 1 ان” عام 2009 وفيروس زيكا عام 2016 وإيبولا الذي اجتاح قسماً من غرب إفريقيا بين عامي 2014 و 2016 وجمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2018.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية في وقت سابق اليوم تسجيل 2744 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بينها 461 إصابة في حالة حرجة توفي منهم 80 شخصاً.

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