إقبال على حملة «ليرتنا عزتنا» في السويداء

السويداء ـ ضياء الصفدي:

تفاعل معظم المواطنين في محافظة السويداء مع حملة «ليرتنا عزتنا» وانضم إليها عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، كما انتقد بعض المواطنين الفعاليات المشاركة في الحملة بسبب عدم توافر العملة من فئة الليرة السورية إلا ما ندر، مطالبين أصحاب الفعاليات الصادقين بدعمهم للاقتصاد الوطني والمساهمة بتخفيف الأعباء على الأسر الفقيرة بـ تخفيض الأسعار بدلاً من وضع شرط «الليرة الواحدة» على الفقراء.

حيث شاركت فعاليات مهنية ومحال تجارية في السويداء في حملة دعم الليرة «ليرتنا عزتنا»، إذ بدأ أصحاب المهن بعرض خدماتهم مقابل ليرة واحدة فقط مثل الأطباء، المحامين، المعلمين، وأصحاب معاهد لتعليم اللغات والموسيقا وأصحاب صالونات الحلاقة، الخياطين، الدهانين، عمال صيانة الأدوات المنزلية، المصورين الفوتوغرافيين، العازفين، سائقي سيارات الأجرة وغيرهم الكثير، وانضم إليهم أيضاً بعض أصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة وبعض تجار الجملة والمفرق الذين عرضوا سلعهم المتنوعة من ألبسة، وأحذية، ومواد غذائية وأدوات منزلية وسلع أساسية كذلك للبيع بليرة واحدة فقط، إضافة لانضمام عدد من المطاعم للحملة وأعلنوا عن تقديم بعض الوجبات أو السندويش أو المعجنات بليرة واحدة فقط، دعماً لليرة وللاقتصاد الوطني ووفاءً للوطن، ولاقت الحملة انتشاراً واسعاً وتجاوباً كبيراً من قبل أصحاب العرض والطلب.

ونشر عدد كبير من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعية المحلية في المحافظة صورهم مع الليرة السورية وشراءهم منتجات متنوعة بليرة واحدة فقط، كما أعلن عدد من الأطباء أن أجرة المعاينة ليرة واحدة، وأعلن سوبر ماركت في وسط المدينة عن سلة غذائية للمحتاجين تضم «كيلو سكر وكيلو من الأرز وليتر زيت ونصف طبق بيض» بمبلغ 1500 ليرة.

وبطبيعة الحال تعددت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أيَّد وشارك بشكل فعال فيها، وهناك من راح يقدم اقتراحات إضافية لهذه الحملة ولحملات أخرى، وهناك عدد قليل جداً ممن لم يدعم أو يؤيد هذه الحملة وعدّها غير مجدية على الرغم من أن حملات كهذه، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والارتفاع الحاد في الأسعار، تشكل حلاً إسعافياً ودواء شافياً لكل محتاج وفقير أنهكه الغلاء وحرمه من كثير من المواد الغذائية والحاجات الأساسية، كما أن هذه المبادرات تشجع على تداول العملة المحلية وتحرك العجلة التجارية. وإجمالاً حتى لو عدّ بعض الخبراء الاقتصاديين أنه ليس لها أثر كبير على الأرض إلا أنها تقوي شعور الوحدة بين أبناء الوطن الواحد وتعزز تعاضدهم في مواجهة الأزمات المختلفة، وتدعم روح المبادرة والرغبة بمساعدة الآخرين.

ورأى البعض أنه من الأكثر جدوى وأهمية تخفيض الأسعار من قبل التجار والقبول بأرباح قليلة للمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين، في ظل قيام الكثير من الفعاليات التجارية التي حاول بعضها التغطية على جشعه ورفعه الأسعار بشكل كيفي واعتباطي من دون أي اعتبار بانضمامه إلى الحملة.

وطالب معظم من التقتهم «تشرين» في أسواق المحافظة بتعميم ظاهرة الليرة أو الأسعار المخفضة والسلل الغذائية لأن القطعة النقدية من فئة ليرة واحدة لم يتم التداول بها منذ أكثر من 10 سنوات وهي شبه مفقودة، ما يتوجب على كل فعالية تجارية أومهنية صادقة بدعمها لليرة طرح موادها أو خدماتها بأسعار مخفضة.

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