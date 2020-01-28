إكساء دار الحكومة الجديدة في درعا شارف على الانتهاء.. والمرحلة الثانية رهن تصديق العقد

وليد الزعبي:

تتواصل أعمال إكساء مبنى دار الحكومة الجديدة في مرحلتها الأولى التي تشمل 5 طوابق (قبوين وثلاثة طوابق) من إجمالي عدد طوابق المبنى البالغة 11 طابقاً.

عن واقع سير الأعمال والمراحل التي قطعتها أوضح المهندس كمال برمو- مدير الخدمات الفنية في درعا أن إكساء الجزء الأول (قبوين وثلاثة طوابق) يتم بملحق عقد أول بقيمة 1.270 مليار ليرة وملحق عقد ثان بقيمة 911 مليوناً، وبلغت نسبة الإنجاز المادي من الأول 65% ومن الثاني 73%، وبشكل عام انتهت أعمال الطينة الداخلية والسيراميك والمنجور الخشبي والصرف الصحي والدهان، بينما أعمال البلاط والغرانيت للأرضيات انتهت في أربعة طوابق وبلغت نسبتها في الطابق الأرضي 50% حيث تم التريث بالإكمال لوجود أجزاء في هذا الطابق (البهو) يتم تنفيذ بعض الأعمال المتممة عليها، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الرخام 90% والكهرباء 60% حيث بقي تركيب البياضات وتم تركيب أحد المصعدين المقررين ويجري العمل حالياً لتركيب المصعد الثاني، أما منجور الألمنيوم فتم الانتهاء من تصنيعه وهو جاهز للتركيب فور إنهاء تلبيس حجر الواجهات الذي بلغت أعماله ما نسبته 70%.

وبشأن إكمال بقية طوابق الدار أشار برمو إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال زيارته إلى محافظة درعا بعد عودة كامل أرجائها إلى كنف الدولة بمتابعة تنفيذ كافة أعمال إكساء مبنى دار الحكومة ووضعه بالاستثمار، وبناءً على ذلك تم إعداد ملحق عقد ثالث لإكمال إكساء (الطوابق الـ 6 المتبقية) بقيمة 2.034 مليار ليرة وحالياً بانتظار تصديقه، مع ملاحظة أنه بعد ارتفاع الأسعار مؤخراً فإن مؤسسة الإسكان العسكرية (فرع 6) تطالب بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض فروق الأسعار الواردة في الملحق الأخير المشار إليه (رقم3) بسبب الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار مواد الإكساء.

تجدر الإشارة -حسب مدير الخدمات الفنية- إلى أن إكساء دار الحكومة كاملاً له منعكسات إيجابية كثيرة، حيث يسهم في إتاحة استيعاب مختلف الفعاليات والدوائر التي يكتظ بها المجمع الحكومي القديم، وتمكينها من تلبية متطلبات ومعاملات المواطنين الذين يراجعونها بكثافة بيسر وسهولة، كما إنه يجنب المشكلات والإرباكات التي يمكن أن تحدث في حال تأخر إنهاء كامل المبنى لما بعد استثمار الجزء المنتهي (5 طوابق) حيث سيكون وقتها مكتظاً بالموظفين والمراجعين.

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