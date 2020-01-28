استجابة لما طرحته « تشرين»… ثلاثة صرافات جديدة لمحافظة دير الزور

مالك الجاسم:

استجابة لما طرحته «تشرين» بتاريخ 25/12/2019 تحت عنوان (آلاف الموظفين يتقاضون رواتبهم من صراف واحد)، وفي هذا الإطار أكدت ناديا الضللي- مدير المصرف التجاري في دير الزور أنه سيتم خلال أيام حل مشكلة الازدحام على الصراف الوحيد الموجود بعد أن وافقت إدارة المصرف التجاري على تزويد المحافظة بثلاثة صرافات جديدة، وفور وصولها سيتم وضعها في الخدمة حيث تم تحديد أماكنها, اثنان منها ضمن المصرف العقاري والثالث ضمن بناء رئاسة جامعة الفرات.

والجدير ذكره أن أكثر من 10 آلاف متقاعد يتقاضون رواتبهم من صراف وحيد، ما خلق أزمة ازدحام كبيرة وفي أغلب الأحيان يتعطل عمل الصراف نتيجة ساعات العمل الطويلة التي تغطي يومياً ما بين 200 – 300 شخص، وتتم تغذيته ثلاث مرات في اليوم وكل مرة يستوعب /9/ ملايين ليرة ويصبح إجمالي ما يوضع في الصراف يومياً /27/ مليون ليرة.

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