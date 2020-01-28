ميليا اسبر:

أسست جمعية «الشيخ زايد» في منطقة الديماس في دمشق ليصبح اسمها فيما بعد رابية الشام أو«البركة» التي لم يكن لها من اسمها نصيب، منذ تأسيسها في عام 2005 وحتى الآن تعاقبت على إدارتها مجالس عدة، انتهت إدارة الأول الذي تسلمها حتى عام 2012 ويدعو (م- ص – أ) إلى سرقة 800 مليون ليرة آنذاك حسب تقرير اللجنة المختصة وغادر القطر إلى باريس ليأتي بعده المدعو (ي- س) الموجود حالياً في السجن بتهم ابتزاز ورشاوى وتزوير وغيرها الكثير من المخالفات، والصراع ما زال مستمراً وبقوة على ترؤسها من قبل البعض في الانتخابات القادمة التي ستكون في شهر شباط للعام الحالي. هذا التهافت على تسلم رئاسة الجمعية يثير مخاوف وقلق المكتتبين من أن تعود الأسماء ذاتها التي كانت أعضاء في مجالسها السابقة والتي لم تنفذ من مهامها أي شيء يذكر وبذلك يكرر تاريخ الجمعية نفسه.

متاجرة بالأموال

المكتتب في الجمعية المهندس حسان ابراهيم أوضح لـ«تشرين» أن الجمعية أنشئت بعناوين براقة وكانت مشروعاً حيوياً سكنياً على شكل فيلات، وبعد تأسيسها مباشرة بدأت إدارتها بتحويل هذا المشروع إلى متاجرة بأموال المكتتبين، لافتاً إلى أن الاتجار بدأ عندما كان رقم الاكتتاب يباع بمليون ليرة في عامي 2007-2008 إلى أن تجاوز عدد المكتتبين 2400 مكتتب، وهنا أتت اللعبة الكبرى بتبديل مواقع المشاريع وتحديد واجهة المشروع بجزر معينة لأشخاص محددين ليتم إبعاد المكتتبين الآخرين إلى خلفية المشروع.

متوقف بشكل شبه كامل

عضو جمعية البركة محمد ياسمينة بيّن أنه خلال السنوات الماضية تعاقبت عليها مجالس إدارة عدة، لكن كان الهدف فقط المناحرات والصدامات فيما بينهم لمن يستفيد مادياً منها من دون أي انجاز يذكر برغم وجود مبلغ يقارب المليار ليرة في صندوق الجمعية حالياً يتسابق الجميع على سرقته وما تيسر من أموال أخرى من مدفوعات المكتتبين، منوهاً بأن المشروع متوقف بشكل شبه كامل حيث لا يوجد صرف صحي -طرق – ماء أو كهرباء، مؤكداً أن الصراع ما زال قائماً بين أسماء محددة على الفوز بعضوية ورئاسة مجلس الإدارة ومن الأسماء نفسها التي كانت أعضاء في مجالسها السابقة ما يعني أنّ المشروع سيعود للتوقف والسرقة والنهب، والصراع المستميت بين أعضاء مجلس «البركة» للفوز بها لا يدّل على حسن النية فحصيلة نتائج المتعاقبين عليها خير دليل على ذلك، فما سر هذه الجمعية ؟ وكم حجم الأموال التي تصب في صندوقها، وما حجم الاستفادة التي يحققها من يترأس إدارتها؟

من دون مخالفات مثبتة

اتهامات مباشرة وجهها أعضاء مجلس إدارة جمعية «البركة» السابق الذين أسقط وزير الإسكان والإنشاءات العامة عضويتهم وعددهم أربعة من دون وجود مخالفات مثبتة حسبما يقولون، إذ أشار المهندس فؤاد السالك المسقطة عضويته إلى أنه بعد توقيف وإقالة رئيس الجمعية السابق في عام 2018 بدأنا كأعضاء مجلس إدارة بخطوات من شأنها أن تعيد ثقة الأعضاء بالجمعية، فقد تم تنظيم الأضابير والإعلان لمن يرغب مراجعة الجمعية لتسوية مدفوعاتهم، وتثبيت ملكية الأراضي وكذلك التراخيص وقد بلغ عدد المراجعين 1500 مراجع، موضحاً أنه تم إعداد دراسة لتأهيل الصرف الصحي والجدران الاستناديه لكل جزر المشروع وهي «دي وبي و إي» واستمر العمل حتى تاريخ 6/ 11 / 2019 عندما أصدر الوزير قراراً بإسقاط عضويتنا إضافة إلى عضوي لجنة المراقبة ليصبح المجلس بحكم المنحل ولا يحق له ممارسة أي عمل.

في المجال نفسه يلتقي معه عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية وفيق حسن والمسقطة عضويته أيضاً، وأشار إلى أنه وخلال العشرة أشهر من العام الماضي تم التواصل مع الأعضاء داخل سورية وخارجها بوسائل التواصل الاجتماعي للوقوف على واقع الجمعية، وقد أبدوا استعدادهم لتسديد ما عليهم بعد أن رأوا نية الجمعية بالعمل ثانية، منوهاً بأن الثقة بالجمعية كانت ضعيفة ولاسيما بعد تعرضها لعمليتي نصب خلال فترة تأسيسها.

بعد استعراض كل تلك الإنجازات كان السؤال ما عدد القاطنين في المشروع حالياً لكن الجواب كان مفاجئاً.. إذ لم يتجاوز 20 شخصاً فقط حسبما قال حسن، ما يدل على حجم الإنجاز المعمول به!!

تبادل اتهامات

اختلاف ما بين وزارة الإسكان والأشغال العامة وأمين سر المجلس المؤقت لجمعية «بركة» محمد زيدان حول تطبيق القانون وتفسير مواده إضافة إلى اتهامه الوزارة بتعمد إسقاط عضوين من لجنة المراقبة التي تم تشكيلها مؤخراً لمراقبة أداء عمل الجمعية، بهدف إعطاء فرصة لدخول عضو من الخارج وهو«نديم عباس»علماً أنه غير بريء الذمة وبهذا لا يمكن ترشيحه للمجلس المؤقت، مبيناً أنّ مهمة المجلس المؤقت واحدة وهي دعوة الهيئة العامة للانعقاد فقط وليس لديه أي نشاط إداري، وبرغم ذلك فإن حساب الجمعية في البنك ازداد نحو 10 ملايين ليرة، ويتساءل كيف أتت تلك الأموال برغم أن المصرف العقاري لا يقبض إلا بكتاب رسمي موجه للجمعية وممهور بأحد أختامها، مؤكداً أن الغاية من تلك المخالفات تشكيل مجلس إدارة يتوافق مع تطلعاتهم المادية.

يرد مستشار وزير الإسكان والأشغال العامة عبد القادر فهيم بأنه لا توجد مادة في القانون تقول إن عضو مجلس الإدارة المؤقت يجب أن يكون بريء الذمة لأنه معين من قبل الوزير

فحسب المادة 32 من القانون التي تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية في الاتحاد أما من يترشح للمجلس الدائم فهناك شروط وضعها القانون وهي أن يكون بريء الذمة وحاصلاً على شهادة أقلها ثانوية وغير محكوم أي إن المطلوب للترشيح لعضوية المجلس الدائم غير مطلوب للمجلس المؤقت.

الوزارة بعيدة

وذكر فهيم أنه خلال السنوات الماضية مرت جمعية البركة بمشكلات كثيرة، وفي تلك الأثناء كانت الوزارة بعيدة نوعا ما عنها بسبب وجود اتحاد التعاون السكني الوسيط قانونياً ما بين الجمعيات السكنية والوزارة، والذي هو حالياً بحكم القانون 37 ملغى، ويسرد فهيم تاريخ الجمعية التي أسست عام 2005 باسم «الشيخ زايد» سابقاً و«رابية الشام» أو «البركة» حالياً، لافتاً إلى أنه خلال ذروة الحرب على سورية عام 2012 قام رئيس مجلس إدارتها آنذاك (م- ص- أ) بسرقة رصيد صندوق الجمعية المقدر بمئات الملايين وهرب إلى فرنسا، وفي تلك الأثناء وبحكم القانون تم تشكيل مجلس إدارة للجمعية وبعد ذلك بدأت المشكلات تظهر من رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها، وفي عام 2018 كثرت الشكاوى على الجمعية بسبب ارتكاب رئيس مجلس إدارتها مخالفات وهو (ي- س) الموجود حالياً في السجن وتم توقيفه بتهم لها علاقة بتلاعبه بأموال المودعين، وتبديل تخصيص الفيلات لأشخاص، وعدم وجود فيلا باسم الشخص المكتتب برغم تسديده كل مستحقات الدفع، وكذلك ضياع وثائق للمكتتبين وللجمعية من أيام رئيس مجلس إدارتها الأسبق (م – ص- أ) مؤكداً أنه أثناء ذلك بدأت الوزارة تتدخل بكتب رسمية تطلب فيها التدقيق وإعادة دراسة تلك المخالفات ومعرفة الأسباب ومن خلال المعطيات نجد أن الموضوع لا يتعدى كونه تصفية حسابات ونزاعات شخصية وتبادل اتهامات لتشويه كل منهم صورة الآخر وإبعاده عن ترؤس مجلس الجمعية.

لست مخالفاً

رئيس مجلس إدارة «البركة» المؤقت نديم عباس بيّن أنه ليس من شروط المجلس المؤقت أن يكون بريء الذمة، وإنما في المجلس الدائم فقط ومع ذلك تم تسديد كل ما يترب عليه من التزامات مالية في البنك العقاري ولا يوجد أي مخالفة قانونية في ذلك لأن حساب الجمعية مفتوح حسب قوله، مشيراً إلى أنه قد دخل المجلس العام الماضي وبعد ثلاثة أشهر فقط قدم استقالته بسبب تحفظه على الكثير من أوامر الصرف وغيرها من الأمور وتالياً خشي على نفسه من الوقوع في الخطأ فكانت أسهل طريقة هي تقديم الاستقالة إلى أن تم تعيينه من قبل الوزارة لرئاسة مجلس إدارة مؤقت وما زال حتى الآن.

من المفترض أن يكون اتحاد التعاون السكني في دمشق والذي تتبع جمعية البركة له على علم بكل خطوة أو عمل تقوم به الجمعية ليعرف جوهر المشكلات ويتدخل ليصحح أخطاءها، وإن لم يكن مؤيداً للتجاوزات فقد كان محايداً، فخلال السنوات 15 من عمر الجمعية لم يتخذ اجراء واحداً من شأنه تسوية الأمور.

رئيس اتحاد التعاون السكني في دمشق الملغى بحكم القانون 37 الصادر مؤخراً بحل الاتحاد العام التعاوني السكني- منير الكنج ذكر أنه خلال مسيرة جمعية البركة ترأسها أشخاص لم يكونوا على قدر المسؤولية إضافة إلى السلبيات التي أصيب بها اتحاد التعاون السكني وركوب موجة الخطأ والشهرة أيضاً، فتارة يريدون تسميتها جمعية الشيخ زايد من أجل الابتزاز فقط لجمع الأموال، موضحاً أن مجالسها السابقة عملت على ابتزاز الأعضاء والتلطي وراء بعض الشخصيات المهمة، واستمر الوضع بهذا السوء إلى أن انتهت إلى ما آلت إليه الجمعية حالياً، متمنياً أن يتم انتخاب مجلس إدارة نظيف الكف يجعل من الجمعية تقف ثانية وتكسب ثقة الأعضاء المكتتبين فيها لأنها مشروع ضخم ووارداتها كبيرة.

لا تتدخل في تشكيل المجلس

مدير التعاون السكني المركزي في وزارة الإسكان والأشغال العامة وليد يحيى يقول

إن مشكلة الاتحاد العام السابق اتخاذه العديد من القرارات المخالفة بما يخص التخصيص والمبادلة بالتخصيص، مبيناً أن الوزارة لا تتدخل في أمور تشكيل مجلس الادارات وإنما المهمة الأساسية تعود لاجتماع الهيئة العامة وأعضائها الذين هم مسؤولون مباشرة عن اختيار أعضاء مجلس الادارة وإعادة انتخابهم، لافتاً إلى أن أعضاء هيئة المستفيدين من أي مشروع هم الذين يحددون طريقة التنفيذ ومدته وخطة التمويل والتصديق عليها ومسؤوليتهم في هذا الموضوع مسؤولية مباشرة.

الفترة الذهبية للجمعية

أمين سر المجلس المؤقت محمد زيدان وصف فترة توليه منصب رئيس الجمعية من الشهر شباط من العام الماضي وحتى تشرين الثاني من العام ذاته بالعصر الذهبي للجمعية إذ قام خلالها بفصل 80 عضواً بشكل نهائي مستنداً للمادة 14 في القانون التي تقول تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مجلس الإدارة في الحالات التالية – الانسحاب من الجمعية – التأخر عن تسديد 6 اشتراكات شهرية خلال سنة من دون الحاجة إلى إنذارهم – وكذلك مخالفة شروط الانتساب، كاشفاً أن من تم فصلهم كانت قيمة مدفوعاتهم صفراً، إضافة إلى إعادة 32 فيلا إلى أصحابها الأصليين، مؤكداً أن أهم فساد في عمل جمعية البركة هو زج أسماء غير مؤهلة لمجلس الإدارة، كل تلك القضايا والأمور والتجاوزات ومعرفة مدى صحة تلك الاتهامات والمخالفات كان الفيصل فيها رئيس لجنة دراسة واقع جمعية البركة المهندس سامر بيتموني إذ أكدّ أنه وبعد الاطلاع على وثائق الجمعية التي تتضمن محاضر مجالس الإدارة ومحاضر هيئات المستفيدين وكذلك المحاضر العامة وكل الأمور الفنية المتعلقة بالجمعية كانت النتيجة مخالفة انعقاد الاجتماعات إذ لا يجوز أن ينعقد اجتماع هيئة عامة إلا بعد أن تتوافر جميع الأسماء الموجودة في الهيئة والتأكد إذا كانوا فعلاً أعضاء لدى الجمعية أم لا وهذا الأمر لم يعمل به في الجمعية، منوهاً أنه حتى أعضاء الهيئة العامة التي تجتمع مرة كل سنة يجب أن يكونوا منتسبين في محاضر مجلس الإدارة، وبذلك تعد كل هذه الهيئات خاطئة ما دامت لم تثبت أسماء أعضاء الجمعية.

وذكر بيتموني أنه بعد اطلاع اللجنة على مجالس الإدارة من عام 2015 وحتى 2019 تم كشف مخالفات مرتكبة تتعلق بالأمور التنظيمية، فمثلاً لا يجوز تخصيص مكتتب بفيلا ما في جزيرة معينة وبعد فترة يضعونه في منطقة أخرى من المشروع، أو مثلاً إلغاء تخصيص مكتتب بعينه من دون آخر، إذ يجب إلغاء كل التخصيصات في حال كان المكتتب مخالفاً في التسديد المالي، فهذه مخالفة أيضاً ولا يعود من ألغي تخصيصه حتى يبرئ ذمته بينما ما لاحظناه أن المجلس بعد أربع جلسات أعاد المكتتب المخالف.

عدم توثيق الملكيات

أهم المخالفات التي توضحت هي عدم وجود توثيق الملكيات إذ إنه بموجب المرسوم 36 توجد اجراءات للتنازل (البيع) أي أن يتنازل الشخص عن فيلته التي تخصص بها لشخص آخر، ومن المفروض أن يأتي بالأوراق كاملة إلى الجمعية بهدف أن يسمع مجلس ادارتها البائع والشاري، وبعد ذلك يجب أن يتم توثيق العقد في اتحاد التعاون السكني في دمشق ويرسل نسخة منه لمديرية التعاون السكني في الوزارة للتأكد من أن هذا الشخص تحققت استفادته وكل ذلك لم يحصل في الجمعية برغم وجود لجنة مهمتها مراقبة عمل الجمعية لكنها تغض النظر عن كل تلك المخالفات ولهذا تم إسقاطها حسبما أكده رئيس اللجنة بيتموني.

أراضيها مخالفة للأنظمة

وكشف بيتموني أنه شراء الأراضي في الأساس والمباشرة في بنائها في ضاحية رابية الشام مخالف لأنظمة وزارة الأشغال العامة والإسكان، فحسب قرار المجلس الأعلى للسياحة الصادر في تسعينيات القرن الماضي ومن ثم صدر ثانية عام 2003 قرار الوزارة 1470 الذي سمح للجمعيات السكنية بالشراء خارج المخططات التنظيمية ضمن ضوابط معينة مع موافقة كل الوزارات، منوهاً بأن ذلك لم يطبق في الجمعية، مؤكداً أن شراء الأراضي تم بالتواطؤ مع بلدية دير قانون ومن دون وجود أي رخصة لتاريخ اليوم، مشيراً إلى أن بعض الأبنية تم بناؤها في حرم التوتر العالي، وبعضها أنشئ خارج أراضي الجمعية، إذ لم تلتزم إدارة الجمعية بأنظمة وزارة الإسكان والأشغال العامة بأن تأخذ موافقات كل الوزارات وبعدها تحدث منطقة تنظيمية في رئاسة مجلس الوزارة لتصبح مثلها مثل أي قرية لها مخطط تنظيمي تعمل وفقه. وكشف أيضاً أنه من نتائج الدراسة وجود 20 مليون ليرة مفقودة، إضافة إلى تزوير المحاضر، مبيناً أن العقارات في منطقة دير قانون والحسينية كلها مخالفة وعليها اشارات وحجوزات علماً أنّ هذه الأراضي منتشرة على مساحة 5كم أساس، مؤكداً أن جمعية البركة أنشئت على باطل واستمرت عليه، وأن وراء الصراع على مجلس الإدارة الفائدة المادية التي يسعون لكسبها. وختم مستشار وزير الإسكان والأشغال العامة – عبد القادر فهيم بالقول: إن الوزارة جهة داعمة لكل الجمعيات وستأخذ الوزارة دورها في ذلك لكونها أصبحت على تماس مباشر مع الجمعيات بعد حل الاتحاد التعاون السكني الذي أعطاها القانون الحرية بتطبيقه، وأي مجلس إدارة لأي جمعية نرى أن أداءه غير جيد سوف يتم استبعاده تماماً، متمنياً على كل عضو يشترك في جمعية أن يطلع على القانون لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات إضافة إلى التواصل الدائم مع الجمعية المشترك فيها.

خلاصة

في الختام، نستخلص من هذا التحقيق أنّ كل مجالس الإدارة السابقة لجمعية البركة كانت تتعامل مع المشروع على أنه مزرعتها الخاصة، وأن الصراع على الفوز بعضوية مجلسها مستمر من أجل تحقيق أكبر فائدة مادية لهم، لكل هذا ألم يحن الأوان لوضع النقاط على الحروف وتسمية الأمور بمسمياتها ومحاسبة جميع من تعاقب على هذه الجمعية ممن استغلوا وجودهم في مجلس الإدارة لمصالحهم الشخصية؟

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