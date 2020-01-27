الجيش يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي ويطهر معصران والصوامع والحامدية في محيط معرة النعمان

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري بلدات معصران والصوامع والحامدية شمال شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المتحالفة معه.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش تقدمت بعد ظهر اليوم خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية جنوب إدلب وطهرت قرية الحامدية وتابعت ملاحقة فلولهم باتجاه قرى خان السبل ومعردبسة مقللة المسافة التي تفصلها عن مدينة معرة النعمان.

ولفت المراسل إلى أن “وحدات الجيش خاضت ايضا اشتباكات عنيفة على محور خان السبل ومعر دبسة وعلى أطراف قرية بسيدا ضد إرهابيي (جبهة النصرة) والمجموعات المتحالفة معها وكبدتهم خسائر كبيرة وسط حالة من الانهيار في صفوفها”.

وذكر المراسل في وقت سابق اليوم أن وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب وبعد أن طهرت الليلة الماضية قرية الزعلانة المشرفة على الطريق الدولية معرة النعمان- سراقب وبسطت سيطرتها في وقت متأخر على قرية الدانا غرب الطريق وسعت عملياتها اليوم إلى الشمال الشرقي باتجاه بلدة معصران وقرية الصوامع جنوب شرق مدينة سراقب.

وأفاد المراسل بأن وحدات الجيش خاضت معارك شرسة ضد تجمعات ومراكز وتحصينات التنظيمات الإرهابية في بلدة معصران وقرية الصوامع شمال شرق مدينة معرة النعمان أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم جبهة النصرة الذي يضم مئات المرتزقة الأجانب في صفوفه.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على بلدة معصران والصوامع إلى الغرب منها بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها وتضييق الخناق على الإرهابيين في مدينة معرة النعمان من الجهتين الشرقية والشمالية.

وطهرت وحدات من الجيش أمس قرى وبلدات معر شورين والزعلانة والغدفة والدانا بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها لتصل القوات إلى الطريق الدولي حلب حماة شمال مدينة معرة النعمان.

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