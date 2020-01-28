إبراهيم النمر:

تنطلق اليوم منافسات المرحلة الثانية عشرة وقبل الأخيرة من مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم، التي يبرز فيها على السطح لقاء القمة بين الاتحاد وتشرين في ملعب السابع من نيسان في حلب، والكرامة الذي يستقبل النواعير في ملعب خالد بن الوليد في حمص، وفي ملعب البعث في جبلة يلتقي فريقها مع الجيش، والفتوة في ملعب تشرين في دمشق يقابل الوحدة، وفي ملعب حماة البلدي الساحل يحل ضيفاً على الطليعة، والشرطة في الفيحاء يواجه الوثبة، وحطين في ملعب الباسل في اللاذقية يستقبل الجزيرة.

لقاء قمة

الاتحاد الثالث بـ21 نقطة في أرضه وبين جمهوره يستقبل تشرين متصدر اللائحة بـ26 نقطة، اللقاء صعب على الطرفين وصاحب الحظ الأوفر من يغتنم فرصه ويسجل ويخطى بالنقاط الثلاث وسيتقدم في الترتيب، ولاسيما أن الاتحاد يريد أن ينهي مرحلة الذهاب في مركز متقدم ضمن المربع الذهبي، وهذا حق مشروع له، وقيس اليعقوبي المدرب التونسي للاتحاد يدرك ويعي تماماً أهمية لقاء اليوم وصعوبته، مع العلم بأنه سيخوضه وهو منتش بفوز ثمين على الجيش في المرحلة السابقة، ما سيعطي اللاعبين حافزاً معنوياً كبيراً لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وتشرين بدوره يعلم أن فريق الاتحاد لن يكون صيداً سهلاً بالنسبة له لأنه سيلعب متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور كما أسلفت سابقاً، واللقاء يتوقع له أن يكون قوياً وسيحمل الكثير في طياته، سيقود اللقاء تحكيمياً الدولي محمد العبدالله، ويساعده عبد السلام حلاوة وحسام فريح، ورابعاً عداي الغايب، ويراقبها تحكيمياً نزار وتة، وإدارياً سالم جاموس.

للتعويض

الكرامة الثامن بـ14 نقطة يسعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة في دمشق بهدفين نظيفين، وهذا التعويض سيكون من بوابة جاره النواعير السابع بـ15 نقطة فالفارق نقطة واحدة بين الفريقين الكبيرين، والنواعير بدوره يسعى لمواصلة مشواره الناجح بقيادة مدربه المعسعس الذي اختار التشكيلة المناسبة لهذا اللقاء المهم بعد أن درس مواطن القوة والضعف، وبدوره عبد القادر الرفاعي مدرب الكرامة قال لـ«تشرين»: إن المباراة مهمة لجهة تعويض خسارتنا السابقة واللاعبون وعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، طريق تحقيق النقاط ولا شيء غيره، والمعسعس من جهته أكد أن نتيجة لقاء اليوم لا تقبل القسمة على اثنين والمهمة صعبة بالطبع والكرامة فريق كبير يضم نخبة مميزة من اللاعبين لا تنقصهم الخبرة، وبدورنا نريد خطف النقاط الثلاث التي تحسن موقعنا في الترتيب، وسيقود اللقاء طاقم حكام مؤلف من وسام ربيع ويساعده تميم يونس ومحمود إسماعيل وعمار بدور ويقيم حكامها عبد السلام نصيرات ويراقبها إدارياً نصر حميدي.

نقاط مضاعفة

جبلة الثالث عشر بـ7 نقاط يريد مواصلة مشواره ولاسيما بعد تحقيقه فوزه الأول هذا الموسم على حساب الجزيرة في الأسبوع الفائت لكن آماله ستصدم بطموحات فريق الجيش الخامس بـ19 نقطة الذي سيعوض خسارته أمام الاتحاد، ومدربه رأفت محمد أكد لـ«تشرين» أن الخسارة مع الاتحاد ليست نهاية العالم فالفريق لم يوفق من الناحية الهجومية والتعويض بالفعل سيكون من بوابة جبلة للتقدم أكثر على سلم الترتيب، وسيقود اللقاء تحكيمياً أيمن عسافين ويساعده كنان حاطوم وعبد السلام كليب، ورابعاً زياد عبيد، ويقيم الحكام فايز بيطار وإدارياً حسن عبد اللطيف.

لتعزيز المركز

الفتوة الثاني عشر بـ9 نقاط تلقى خسارة كبيرة من تشرين برباعية لهدف وهذا سيؤثر بشكل كبير في أداء اللاعبين، لكن ياسر المصطفى مدرب الأزرق أكد أن فريقه سيسعى للظهور بمظهر مختلف ومغاير عن اللقاء السابق واللاعبون وعدوا بتقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق مرشح لنيل اللقب، والوحدة الرابع بـ21 نقطة يسعى لإكمال طريقه الصحيح والتقدم أكثر إلى الأمام، وسيقود اللقاء تحكيمياً صفوان عثمان وأحمد حمشو وحسن حسين وسيمون سلامة، ويقيم الحكام جودت نحلاوي وإدارياً خالد سلحب.

لقاء القوة

الطليعة العاشر بـ11 نقطة يسعى لتحقيق النقاط الثلاث بعد انتظار طويل لتحقيقها بعد عدة تعادلات، ومدربه عمار الشمالي قال إن المباراة ليست سهلة على الفريقين لكن نسعى لتحقيق الفوز والتقدم في المركز.

والساحل الحادي عشر بـ9 نقاط سيخوض اللقاء وهو منتش بتعادل بطعم الفوز مع حطين ومدربه هشام الشربيني يعلم هذه الحقيقة وهي أن الفوز على الطليعة صعب لكنه بلغة الأرقام ليس مستحيلاً، وأرض الملعب ستكون الفيصل بينهما.

سيقود اللقاء مازن الغايب وفادي محمود ورامي طعان وعلاء خالد قناة ويراقب حكامها محمد كيخيا وإدارياً سعد قرقناوي.

للتعويض

الشرطة التاسع بـ12 نقطة يحاول تعويض ما فاته وخاصة أنه خسر الجولة الماضية أمام النواعير، والشرطة بحاجة لصدمة إيجابية لتحقيق المطلوب.

والوثبة الوصيف بـ23 نقطة يسعى لتحقيق النقاط الثلاث بعد التعادل في الجولة الماضية مع الطليعة، والنقاط مهمة له وخاصة لجهة الحفاظ على المركز الثاني.

من طرف واحد

حطين السادس بـ17 نقطة يحاول تعويض ما فاته من النقاط وسيكون زياد شعبو مدرباً جديداً بدلاً من حسين عفش الذي قدم استقالته عقب التعادل مع الساحل، والجزيرة الأخير بنقطتين لا حول له ولا قوة.

سيقود اللقاء شادي الشحف وياسر برادعي وعبد القادر قناة وعمار أبو علو، ويقيم حكامها مشهور حمدان وإدارياً محمد كوسا.

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