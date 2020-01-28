بطولة دمشق لشطرنج الرجال

هيفاء الإبراهيم:

تتواصل فعاليات بطولة دمشق الرسمية لشطرنج الرجال التي تقام منافساتها في مقر الاتحاد في مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق بمشاركة أربعة أندية (دمشق، بردى, المحافظة، عمال دمشق) على مدار تسعة أيام من تاريخ /25/الشهر الحالي وتقام على النظام السويسري من /9/ جولات.

وعن المستوى الفني لهذه البطولة تحدث لـ«تشرين» علي عباس- رئيس اتحاد الشطرنج قائلاً: تشهد هذه البطولة المحلية الشطرنجية للرجال منافسة كبيرة بين اللاعبين المشاركين ولاسيما أنه سيتأهل ثمانية لاعبين الأوائل منهم للنهائي التمهيدي ليمثلوا محافظة دمشق ببطولة الجمهورية للمنطقة الجنوبية، ولكن اللافت في هذه البطولة ظهور مواهب ووجوه جديدة مميزة من فئة الشباب الذين يمكن أن يراهن عليهم مستقبلاً بتمثيل منتخباتنا بأفضل مستوى على الصعيدين المحلي والخارجي، والدليل على ذلك فوز اللاعب محمد نجيب من فئة الشباب من نادي المحافظة على لاعب المنتخب غسان بللو وتألق اللاعب وليد الشيباني من الفئات الصغيرة والمقدر لها الفوز برغم إننا مازلنا في الجولات الأولى من البطولة حيث نفذ حتى الآن جولتان وبقي سبع جولات بمقدار جولة في كل يوم, وأضاف عباس: إن قرار مشاركة فئات الشباب وبعض الفئات الصغيرة من اللاعبين أعمار (10/12/13) سنة، هو أمر إيجابي ومفيد ولاسيما أن كل لاعب يحقق ساعة و30 ثانية في هذه البطولة حسب نظامها, ما يكسبهم الكثير من الخبرات ويحسن أداءهم وينشط أفكارهم ويحفزهم للفوز والنجاح ويعزز الثقة لديهم وكل هذا يصب في عملية تحسين وتطوير واقع الشطرنج السوري وإعادة تاريخ وألق هذه الرياضة من جديد، أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين، وأشكر جميع القائمين على نجاح البطولة من إداريين ومدربين وحكام، علماً أن المشرف على البطولة هديل خلوف عضو قيادة فرع دمشق للاتحاد الرياضي ويحكمها الدولي كرم حداد رئيساً ويساعده طلال الزعيم وطارق الجلدة وغسان دكاك ورغد مقصود.

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