اعتقال 120 فلسطينياً في القدس المحتلة الشهر الجاري

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشهر الجاري 120 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة.

وأشار المركز في بيان اليوم نقلته وكالة معا إلى أنه من بين المعتقلين 21 طفلا و7 نساء أغلبيتهن اعتقلن من المسجد الأقصى وقيادات وطنية وصحفيين.

ولفت المركز إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت خلال هذا الشهر 60 مقدسيا عن المسجد الأقصى بينهم خطيب المسجد عكرمة صبري الذي تم إبعاده لأربعة أشهر.

وأكد المركز أن الهدف من وراء تصعيد سلطات الاحتلال عمليات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة هو كسر صمودهم ودفعهم إلى الهجرة للاستيلاء على بيوتهم وأراضيهم وتهويدها مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف مخططات الاحتلال التهويدية.

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