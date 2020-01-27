الإرهابيون وداعموهم يستهدفون مجدداً مرابط النفط البحرية لإعاقة توريد المشتقات النفطية

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن الإرهابيين والمحور الداعم لهم استهدفوا مجددا قطاع النفط في سورية بضرب المرابط البحرية في بانياس من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية.

وأضافت الوزارة إن الكوادر الفنية باشرت على الفور تقييم الأضرار الناجمة عن الاستهداف للبدء بعمليات الاصلاح كما تم وضع خطط بديلة لتأمين استمرار عمل المصب للنفط الخام وكل المشتقات الأخرى.

وكانت المرابط البحرية في بانياس تعرضت في الثالث والعشرين من حزيران 2019 لعملية تخريبية في عدد من الخطوط ما تسبب بتسرب نفطي في منطقة المصب البحري وخروج عدد من المرابط من الخدمة.

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