مسؤولون أمريكيون يقرون بتحطم طائرة عسكرية أمريكية وسط أفغانستان

أقر مسؤولون أمريكيون بتحطم طائرة عسكرية أمريكية صغيرة وسط أفغانستان اليوم.

ونقلت رويترز عن المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم قولهم إن طائرة عسكرية أمريكية صغيرة تحطمت في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان وسط أفغانستان.

وأشار المسؤولون إلى عدم وجود أي دلائل تشير إلى إسقاط الطائرة بشكل متعمد فيما أوضح أحدهم أن الطائرة كانت تقل عشرة أشخاص على متنها.

وأعلن عريف نوري المتحدث باسم مكتب حاكم إقليم غزنه وسط أفغانستان في وقت سابق اليوم أن طائرة بوينغ تابعة لشركة أريانا الجوية الأفغانية الحكومية تحطمت في منطقة ديه ياك”في غزنه دون معرفة سبب تحطم الطائرة أو عدد الضحايا إلى الآن فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة وقالت في بيان حسب رويترز إنها طائرة عسكرية أمريكية وإن جميع من كانوا على متنها بمن فيهم ضباط كبار قتلوا.

بدوره نفى مسؤول عسكري أفغاني مقتل أي ضابط أمريكي وقال إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب الحادث.

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