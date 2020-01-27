الشاعر محمود نقشو: الأدب والعلم نقائض يوحدهما الخيال

نضال بشارة- تشرين:

ألقى الشاعر والباحث محمود نقشو ضمن نشاط رابطة الخريجين الجامعيين بحمص محاضرة بعنوان ” الخيال بين العلم والأدب”، وهي تأتي ضمن سلسلة محاضرات ” ثقافة ثالثة” يلقيها الشاعر نقشو ضمن نشاط أكثر من هيثة ثقافية. يسلط في الضوء على ضرورة أن يكون للمشتغلين في الأدب إطلاعاً واسعاً على بعض العلوم، لأنها تساعدهم في تعميق ما يكتبون.

وقد استهل الشاعر نقشو محاضرته بالإشارة إلى الاختلاف بين (العلم والأدب)، فالأول عالم البحث والروابط والتكرار، والتجربة الموضوعية ووضع الأطر والمحددات، في حين أن الأدب عالم المخيّلة الجامحة والتحليق الذاتيّ والخروج من الأطر والمحددات. لكن النقائض تتوحد في ضرورة وجود واحدها ليوجد الآخر، ثم إن المقاربتين – والكلام للمحاضر- العلمية والأدبية محاولتان لفهم العالم، وسبر أغواره من زوايا مختلفة، قد يظن المراقب أنها تفترق في الجوهر، لكن الجوهر مخاتل دائماً، متعدد دائماً، كما الطبيعة دائمة التحرك، دائبة التغيّر.

ويتابع المحاضر القول: إذاً ليس غريباً أن يلجأ العلماء إلى التعبير عن مقولاتهم بالرسم والصور الشعرية، مثلما هو ضروري للأديب الجاد الإطلاع على العلوم لتشكيل عوالمه المتخيّلة وتفجيرها أيضاً. ويشير المحاضر إلى نقطة هامة بالقول: إن مجمل الاستعارات والتشبيهات التي تستعين بها الكتابة الأدبية وتعيد إنتاجها مستلٌّ من عالم الطبيعة الذي يدرسه العلم ويوضّحه. وهنا قد يعزز الأدب هذه الاستعارات والتشبيهات، أو يفقدها معناها، فاستعارة من عالم الحيوان تتطلب معرفة علمية به، وإلا سقطت وصاحبها. والإطلاع على المنظورات العلمية المتجددة أبداً للعالم والكون يقدّم للأديب منجماً من الصور والمفاهيم التي تستطيع أن يوظّفها في كتابته الأدبية. أمّا نقطة الافتراق الأخرى بين العلم والأدب تتمثل في أن الأدب ينطلق من الذات، والعلم ينطلق من الموضوع. ويجب – وفق كلام المحاضر- الاستدراك دوماً أن الذات ومقولاتها هي جزء من الموضوع، وما تعاليها عليه سوى وهم من أوهام الفرادة التي يدحضها العلم.

ويقول المحاضر في موضع آخر: الخيال العلمي هو الانتقال في آفاق الزمن على أجنحة الحلم المطعم بالمكتسبات العلمية، وغالباً ما يطرق مؤلفو قصص الخيال العلمي أبواب المستقبل بتنبؤاتهم من دون زمن محدد. ففي قصص الخيال العلمي نظرة واسعة إلى العالم يدخل فيها العلم ممتزجاً بحقائقه مع خيال الكاتب، وتُرسم أحداث تنقل القارئ إلى المستقبل، أو الماضي السحيق، فتثيره وتذهله. والرابطة بين العلم والخيال رابطة مؤطرة متماسكة، ومن يكتب في هذا النوع من الأدب لا ينجح إلاّ بثقافة علمية ممتازة يستخدمها في أحداث قصصه ورواياته.

كما يشير المحاضر إلى أن الخيال بطاقته المبدعة ليس ضد العقل ولا نقيض الواقع، رغم ما يبدو عليه في كثير من الحالات التي يعبّر فيها عن حالات مرضية أو غير واقعية أو متوهمة بل لعله قوة خلاقة تؤسس (طبيعة ثانية للإنسان، بعد أن أسس العقل الطبيعة الأولى). كما أن الخيال هذا كان طاقة كشف خلاّقة في علوم الفيزياء والرياضيات، ويلتقي العلماء في هذا المجال مع الشعراء والفنانين ورجالات السياسة في فلك الخيال الفاعل، وإن اختلف مجال ونتائج كل منهم عن الآخر. فالخيال وحده الذي جعلنا نعيش وإلى أجل غير مسمى في محاولة السيطرة على العالم، بكل ما يتضمنه من كائنات تبدو متفوقة في أمر ما، وكذا عناصر الفضاء الغامضة.

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