41 قتيلاً من جراء الزلزال في شرق تركيا

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ولاية الازيغ شرق تركيا يوم الجمعة الماضي إلى 41 شخصاً حسب ما أعلنت إدارة الطوارئ التركية.

وقالت الإدارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية: إن عدد ضحايا زلزال الازيغ ارتفع إلى 41 شخصاً، بينما تجاوز عدد الإصابات 1607 أشخاص، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت مستمرة.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 35 شخصاً من جراء الزلزال الذي بلغت شدته 8ر6 درجات على مقياس ريختر.

ولفتت إدارة الطوارئ التركية إلى أن 948 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال بينها 21 هزة تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

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