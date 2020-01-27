قوى فلسطينية تدعو إلى يومي غضب لنصرة القدس ورفضاً لصفقة القرن

دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى يومي غضب الأربعاء والجمعة المقبلين وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر رفضاً لـ (صفقة القرن) ونصرة لمدينة القدس المحتلة في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها.

وأوضحت القوى في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن مسيرات يوم الغضب رفضاً لصفقة القرن الأربعاء ستنطلق من الأغوار الشمالية تأكيداً على الوقوف في وجه مخططات الاحتلال لضمها كما ستنظم مسيرات ووقفات احتجاجية في كل مدن الضفة الغربية وفي القطاع المحاصر.

ولفتت القوى إلى أن يوم الجمعة المقبل هو يوم غضب لنصرة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية داعية الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل وفي كل كنائس ومساجد الضفة الغربية وقطاع غزة للوقوف في وجه انتهاكات الاحتلال المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإفشال مخططاته لتهويدها.

وشددت القوى على أن صفقة القرن لن تمر ومدينة القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين وعلى أن الشعب الفلسطيني سيسقط كل المؤامرات بتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

طباعة