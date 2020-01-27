سورية تشارك في المؤتمر الآسيوي العالمي لزراعة الأسنان

طرح المؤتمر الآسيوي للمجلس العالمي لزراعة الأسنان الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة السيرلانكية كولومبو بمشاركة سورية المفاهيم الأساسية لزراعة الأسنان الرقمية وإيجابيات وسلبيات تبني التقنية الرقمية في الممارسة السريرية لطب الأسنان.

وتضمن المؤتمر نحو 15 محاضرة على مدى ثلاثة أيام ركزت على مستجدات المعارف والتجارب الجراحية والتعويضية في مجال زراعة الأسنان والتكنولوجيا الرقمية في تخطيط زراعة الأسنان والجراحة الموجهة بمشاركة نحو 400 طبيب من مختلف دول العالم.

نقيب أطباء أسنان دمشق وسفير المجلس العالمي لزراعة الأسنان في سورية الدكتور رشاد مراد بيّن أنّ مشاركة سورية في هذه المؤتمرات تعكس تطورها العلمي في مجال زراعة الأسنان وحرص ممارسيها على متابعة آخر ما توصلت إليه دول العالم في الاختصاص الذي يشهد تطوراً متسارعاً علمياً وتقنياً لناحية طرائق الزرع والتعويض والتحميل الفوري وتوسيع العظم، لافتاً إلى حرص الأطباء والباحثين السوريين على ابقاء اسم بلادهم حاضراً في الفعاليات العلمية العالمية رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة على سورية وظروف الحرب.

وأوضح مراد أنه شارك في تقييم أبحاث ومنشورات مقدمة للمؤتمر ركزت على مواضيع منها زرع الاسنان والتعويضات وأنواع المواد الحديثة المستخدمة والبديلة المطروحة واستخدام تقنيات الحاسوب في زراعة الاسنان والتطعيم وإعادة التأهيل الفموي.

وأكد مراد حرص النقابة على تطوير مهارات الخريجين والممارسين الجدد من خلال تنظيم مؤتمرات عالمية في سورية ودعم الأبحاث العلمية، مشيراً إلى إمكانية عقد مؤتمر دولي لزراعة الأسنان بدمشق في أيار.

والمجلس العالمي لزراعة الأسنان تأسس عام 1972 كمنظمة مهنية لا تهدف إلى الربح ويضم نحو 20 ألف عضو من 72 دولة، إضافة إلى نحو 60 هيئة مهنية ودولية وهو أكبر تجمع مهني في مجال طب الأسنان يضم مختلف الأنشطة المتعلقة بزراعة الأسنان ويشمل نشاطه توفير الخدمات لأعضائه وفق أحدث التقنيات والمناهج.

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