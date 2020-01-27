عيادة طبية متنقلة تخدم خمسين قرية في ريف إدلب

وضعت عيادة طبية متنقلة، اليوم، في خدمة 50 قرية وتجمعاً سكنياً بريف إدلب الجنوبي الشرقي وتوفر خدمات علاجية وإسعافية وأدوية.

العيادة المتنقلة التي بدأت عملها اليوم تستمر لنحو شهرين بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية حسب رئيس الجمعية زياد عربو الذي أوضح لمراسل سانا أنّ العيادة ستوفر خدمات طبية لمراجعين من مختلف الأعمار مجاناً.

ومن فريق العيادة الطبي، بيّن اختصاصي الأمراض الداخلية والقلبية الدكتور محمود شاكر أنّ العيادة تضم أطباء من مختلف الاختصاصات الطبية إضافة إلى خبيرة تغذية وقابلة وممرضة، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من خدماتها اليوم بلغ 125 شخصاً تلقوا معاينات وأدوية، بينما ذكر طبيب الأطفال الدكتور أحمد خليف أن أكثر الحالات المرضية التي تتعامل معها العيادة الإنتانات التنفسية وارتفاع الضغط وداء السكري.

وأعرب عدد من المستفيدين من خدمات العيادة عن ارتياحهم لخدماتها ولاسيما الموجهة للأطفال وكبار السن داعين إلى توفير مزيد من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة كالسكري والأمراض التنفسية ونزلات البرد.

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