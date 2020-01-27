إطلاق حملة فحص القدرة البصرية في المدارس الابتدائية

محمد حنورة - تشرين:

أطلقت مديرية صحة حلب بالتعاون والتنسيق مع الصحة المدرسية في مديرية التربية في حلب حملة فحص ومسح القدرة البصرية للأطفال في المدارس الابتدائية الحلقة الأولى، والفئة المستهدفة جميع الأطفال من الصف الأول وحتى الصف الرابع.

وذكر محمود دوغان معاون مدير التربية أنه بحسب المعطيات الأولية تستهدف الحملة أكثر من 200 ألف طالب على نطاق مدينة حلب وريفها، حيث اتخذت مديرية التربية جميع التسهيلات والترتيبات اللوجستية والخطوات التنظيمية التي تساعد الفرق الصحية على تنفيذ الحملة بالشكل المناسب والنتائج المرضية، وتستمر الحملة حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وعن الآلية التنفيذية أوضح الدكتور جهاد بعيج- رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية الصحة أن مرحلة التنفيذ والمتابعة تتولاها مديرية الصحة بكوادرها الطبية والتمريضية والإدارية، ونتيجة التنسيق مع إدارة مشفى العيون التخصصي جرى حالياً فرز 17 طبيباً مقيماً إلى جانب وجود كادر تمريضي مماثل ومن المحتمل في مرحلة لاحقة زيادة عدد الأطباء المقيمين للمشاركة في الحملة حتى يصل إلى 25 طبيباً.

وأضاف د. بعيج: جرى تقسيم الفرق الصحية على المناطق الصحية وفق أسلوب التوزيع العادل الذي يراعي عدد المدارس وسعة المساحة الجغرافية والكثافة السكانية وبذلك حصلت المنطقة الصحية الأولى على 5 فرق صحية و4 فرق لكل منطقة الثانية والثالثة والرابعة وبذلك يكون كامل العدد 17 فريقاً وكل فريق يضم طبيباً مقيماً (عينية) مع عنصر تمريض، ويكون رئيس كل منطقة المسؤول المباشر عن تقسيم المدارس وتنظيم حركة الفرق الصحية والإشراف على حسن تنفيذ الحملة، كما أن مهمة رئيس المنطقة تزويد الدائرة المختصة بتقارير يومية عن كل ما جرى تنفيذه، حيث يستقي المعلومات والأرقام من تقارير المتابعة التي تنفذها الفرق الصحية ويتضمن تقرير متابعة التنفيذ: اسم المدرسة، تاريخ الزيارة، عدد الطلاب الكلي، عدد الأطفال المفحوصين، عدد الأطفال الذين ظهر لديهم ضعف قدرة بصرية، اسم الطبيب الذي قام بالفحص) حيث يقوم البرنامج والدائرة الصحية المختصة بتنظيم ورفع تقارير أسبوعية عن سير التنفيذ إلى مديرية الصحة ومنها إلى الجهة المعنية في الوزارة، والحالات التي تظهر لديها ضعف قدرة بصرية يتم تحويلها إلى مشفى العيون لمتابعتها وإجراء ما يلزم ومتابعة هذه الحالات بشكل مبكر، ما يساعد على تحسين القدرة البصرية، ويندرج ذلك ضمن السياسة الصحية الوطنية في رعاية وتحصين كل فئات المجتمع وخاصة الأطفال ركيزة الحاضر وبناة المستقبل.

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