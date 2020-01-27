تجهيزات طبية جديدة لصحة ديرالزور و 28039 مراجعاً في مشفى الأسد

مالك الجاسم ـ تشرين:

قال مدير صحة ديرالزور الدكتور بشار شعيبي: وصلت إلى مديرية الصحة والهيئة العامة لمشفى الأسد كميات من الأدوية والتجهيزات الطبية مقدمة من وزارة الصحة للمحافظة وتضم، حاضنات أطفال وأسرة مرضى، وأجهزة طبية وشحنة أدوية.

من جهته، أكد الدكتور مأمون حيزة مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد أنّ العمل في الوقت الحالي ينصب على افتتاح أقسام جديدة داخل الهيئة ومنها: قسم الجراحة العظمية وقسم الجراحة العصبية وقسم الحروق، مضيفاً: إن العمل مستمر بشكل متواصل، وقد بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف خلال العام الماضي 28039 مراجعاً، وقسم العيادات 42925 مراجعاً، وأجري في الهيئة العامة لمشفى الأسد 828 عملية جراحية كبرى، أما العمليات الجراحية الصغرى فبلغت 4608 عملية جراحية، وفيما يخص عمل المخابر فقد بلغت التحاليل الطبية 288945 تحليلاً طبياً، وفي قسم التصوير بلغ عدد المرضى 33026 مريضاً، وتم تصوير 37440 صورة شعاعية، وفي قسم المامو غراف بلغ عدد المرضى 809 مريضاً، وعدد الصور 1127 صورة، وفي قسم الإيكو بلغ عدد المرضى 9282 مريضاً، وعدد الصور 12391 صورة، وفي الطبقي المحوري بلغ عدد المرضى 2594 مريضاً، وعدد الصور 2594 صورة .

وتابع: إن عدد جلسات الكلية بلغت 5190 جلسة، وعدد جلسات المعالجة 6435 جلسة، وعدد جلسات التفتيت 1106 جلسة، والتنظير 270 جلسة، أما الخدمات بلغت 430724 خدمة، وفيما يخص الأجهزة الطبية التي وصلت للهيئة سيتم تركيبها فوراً ووضعها بالخدمة.

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