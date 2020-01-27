أشتية: نرفض “صفقة القرن” ونطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية التأكيد على أنّ “صفقة القرن”مرفوضة، مطالباً المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية رداً عليها.

ونقلت وكالة “وفا” عن أشتية تشديده اليوم على أن “صفقة القرن” تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما هي إلا أداة لتنفيذ مخططات سلطات الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وأشار أشتية إلى أن القدس أرض محتلة وكانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين.

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