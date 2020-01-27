القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة وبحوزتهم أكثر من مئة ألف دولار
ألقت دوريات إدارة الأمن الجنائي القبض على عدة أشخاص من المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها وضبطت أكثر من مئة ألف دولار أميركي ومبالغ مالية أخرى.
وفي بيان تلقت سانا منه أوضحت وزارة الداخلية أن الدوريات صادرت أيضاً أجهزة ومعدات مستخدمة من قبل المقبوض عليهم، مشيرة إلى أنه تم تسليم المبالغ المضبوطة لمصرف سورية المركزي وتنظيم الضبط اللازم وأن التحقيقات مستمرة لكشف كل المتورطين.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة بملاحقة المتلاعبين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها.