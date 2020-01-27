الموافقة على تشكيل جمعية سكنية لاتحاد الصحفيين وتقديم إعانة مالية لصندوقه التعاوني

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين برئاسة موسى عبد النور رئيس الاتحاد حول تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الاتحاد وتعزيز دوره في نشر الوعي لمواجهة تحديات الحرب الاقتصادية وإعداد رؤية لتطوير عائداته المالية من خلال الاستثمارات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الإعلام بالتنسيق مع وزارة الإعلام وكلية الإعلام بجامعة دمشق.

وحصل الاتحاد خلال اللقاء على موافقة لتشكيل جمعية سكنية خاصة به وتقديم إعانة مالية للصندوق التعاوني الاجتماعي فيه وإعداد رؤية استثمارية لمشاريعه وفق برنامج زمني وبالأخص العقار التابع للاتحاد في باب شرقي بدمشق على أن تتم معالجة العقبات المتعلقة به من خلال التنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والإعلام وتم الطلب من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية التنسيق لمعالجة واقع الأرض المخصصة للاتحاد في الديماس ليصار إلى استثمارها.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تفعيل الإعلام الاستقصائي ودوره في محاربة الفساد ورفع قيمة تعويض طبيعة العمل الخاص والفكري للصحفيين وتوجيه الجهات العامة بتوفير المعلومة الصحيحة والموثوقة للإعلاميين وعدم تأخيرها وإعداد آلية إعلامية لتسويق عمل مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة صامدة بكل مكوناتها والحكومة مستمرة بتأمين الخدمات ودعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مواجهة الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب والحصار الاقتصادي، مشدداً على المضي بخطى تنموية حقيقية من خلال الاعتماد على الذات وإدارة نقص الموارد واستنهاض الإنتاجين الزراعي والصناعي.

حضر اللقاء وزير الإعلام عماد سارة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.

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