وحدات من الجيش تطهر قرية خان السبل من الإرهابيين وتلاحق فلولهم باتجاه قرية معردبسة بريف إدلب الجنوبي

نشر قبل 7 ساعة

مصدر عسكري: إن هذه الحيل والفبركات التي يجترها الإرهابيون في كل مرة أصبحت مستهلكة ولم تعد تنطلي على أحد، ولن تجدي نفعاً في تحقيق ما تبتغيه التنظيمات الإرهابية وداعموها من وقف للعمليات العسكرية والتي ستستمر حتى تطهير كامل الأراضي السورية من الإرهابيين