السلطات الأردنية تحجر صحياً على أحد المشاريع جنوب البلاد

أعلنت السلطات الأردنية عن إجراء حجر صحي احترازي على أحد المشاريع جنوب البلاد للاشتباه بإصابة صيني يعمل به بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر لوكالة عمون، اليوم، إنه تم إجراء حجر صحي احترازي على مشروع العطارات لاستخراج الصخر الزيتي جنوب الأردن وذلك بعد الاشتباه بإصابة صيني بـ”الكورونا” كان قد وصل قبل أسبوع من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح جابر أن المشروع يضم أعداداً كبيرة من العمال الصينيين وأنه تم اتخاذ قرار الحجر بالتنسيق مع السفير الصيني في عمان، لافتاً إلى وصول نحو 30 عاملاً إلى منطقة المشروع قبل أسبوعين من مدينة ووهان وأنه تم إرسال كادر طبي متخصص إلى موقع المشروع.

وأعلنت السلطات الصينية تسجيل 2744 حالة إصابة، مؤكدة بالالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد بينها 461 إصابة في حالة حرجة توفي منهم 80 شخصاً.

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