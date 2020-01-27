تنظيم 590 ضبطاً تموينياً في حلب خلال كانون الثاني

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 590 ضبطاً تموينياً خلال متابعتها اليومية للأسواق ومراقبة الأسعار منذ بداية الشهر الجاري منها 407 ضبوط عدلية و183 ضبط عينة.

وبين المهندس أحمد سنكري طرابيشي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أن دوريات حماية المستهلك تقوم بجولات يومية على الأسواق لضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق الفعاليات المخالفة.

وأوضح أن هناك مراقبة أيضاً على أصحاب مولدات الأمبير الكهربائية للتقيد بالأسعار التي حددتها مديرية التجارة الداخلية إذ تم تنظيم 31 ضبطاً بتقاضي أجور زائدة أما بقية الضبوط فتراوحت بين مخالفات الغش والتدليس وعدم وجود مواصفات وبيانات للبضاعة وضبوط اتجار بمادة المازوت والدقيق التمويني.

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