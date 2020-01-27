ضبطت الجهات المختصة في درعا اليوم ومن خلال المتابعة الدقيقة وعمليات التحري كمية كبيرة من المخدرات مهربة ضمن سيارة لنقل الخضر بين محافظتي درعا والسويداء.

وأشار مصدر في الجهات المختصة إلى أنه تم ضبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في المنطقة الجنوبية تضم نحو طن ونصف الطن من الحبوب ومادة الحشيش المخدرة ضمن سيارة لنقل مادة البصل من محافظة درعا إلى محافظة السويداء منها 500 كيس من حبوب الكبتاغون المخدر في كل كيس نحو 1000 حبة و8516 كيساً من الحشيش بأسماء شائعة.

وأضاف: إن الجهات المختصة قامت بحجز المركبة المستعملة في عمليات النقل أصولاً وتوقيف المتورط بالتهريب وتحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

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