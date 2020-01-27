تواصل الاحتجاجات في بيروت

تواصلت الاحتجاجات في بيروت وبعض المناطق اللبنانية المطالبة بمكافحة الفساد ومعالجة الوضع المعيشي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عشرات المحتجين تجمعوا اليوم وسط بيروت عند مداخل مجلس النواب الذي سيعقد جلسة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2020 وحاولوا اقتحام الحواجز والأسلاك الشائكة التي وضعت أمام المجلس إلا أن عناصر الجيش اللبناني المنتشرين في المكان منعوهم.

كما تدخلت القوى الأمنية لإبعاد المحتجين عن وسط بيروت وعدم اقترابهم من مداخل مجلس النواب بعد أن تم رشقها بالحجارة وزجاجات المياه حيث أوقفت عدداً من المتظاهرين.

كما قطع محتجون عدة طرق في بيروت ورموا القوى الأمنية بالحجارة وقطعوا طريق كورنيش المزرعة.

وفي طرابلس شمال لبنان أعاد المحتجون إقفال الطريق العام عند مستديرة المنار وافترشوا الأرض بعد أن قام الجيش بفتح الطريق المذكور.

وفي زحلة نفذ موظفو العدلية اعتصاماً أمام قصر العدل احتجاجاً على حرمانهم حقوقهم في تأمين مناخ مناسب للعمل وغيره من المطالب.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشى ومحاسبة الفاسدين.

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