اليمن .. مقتل مرتزقة للعدوان السعودي

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال إحباط الجيش اليمني اليوم محاولة تسلل لهم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لموقع “المسيرة نت” إن الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي قرب جبل هان بجبهة الضباب في تعز ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وفرار الباقين.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي أمس إثر إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسللهم نحو محافظة البيضاء.

إلى ذلك، واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الماضية.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة “سبا” اليمنية بأن قوى العدوان استهدفت بقذائف الهاون الأحياء السكنية في شارعي الخمسين و7 يوليو بمدينة الحديدة، كما استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى تضرر منازل ومزارع المواطنين، بينما استهدفت بالقذائف قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي استهدف منطقة مجازة الشرقية في عسير والبقع قبالة نجران.

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