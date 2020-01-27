وكالات: تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية في ولاية غزني شرق أفغانستان

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 2 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 27 كانون الثاني 2020
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التنظيمات الإرهابية تتعامل بوحشية مع الراغبين بالمغادرة إلى المناطق الآمنة
بولتون يفضح ترامب: يبتز أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية
عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال
اليمن .. مقتل مرتزقة للعدوان السعودي
تواصل الاحتجاجات في بيروت
الجيش يطهر بلدة معصران وقرية الصوامع من الإرهابيين
مصدر عسكري: التنظيمات الإرهابية تعمل وبدعم تركي على فبركة هجوم كيميائي غرب حلب وإدلب لاتهام الجيش العربي السوري
وقفاً لانهياراتهم أمام الجيش.. الإرهابيون يحضرون لهجوم كيميائي في حلب
ظريف: الصمت الدولي شجع الإدارة الأمريكية على انتهاك القوانين الدولية
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه اللبنانية
إخطارات هدم واعتقالات في الضفة واعتداءات على المزارعين في خانيونس
روحاني: لن تسمح لترامب وإرهابيي البيت الأبيض بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني وحكومته
ظريف: الصمت الدولي حيال السلوك الأحادي للإدارة الأميركية شجعها على التفرد باتخاذ القرارات والتملص من الاتفاقيات والقوانين الدولية
حزب موراليس يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة
خطة طموحة لـ «الصناعات الهندسية» إنتاجاً وتسويقاً