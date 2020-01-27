آخر تحديث: 2020-01-27 13:14:18
شريط الأخبار

وكالات: تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية في ولاية غزني شرق أفغانستان

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed