بمشاركة 34 فناناً.. تكريم التشكيلي نعيم شلش

بالتعاون مع جمعية “شموع السلام” بإشراف الفنانة لينا زرق، أقام المركز الثقافي العربي بـ”أبو رمانة” فعالية تكريمية للفنان التشكيلي نعيم شلش، وتضمنت ندوة ومعرضاً حملل عنوان: “تحية إلى الفنان التشكيلي المخضرم نعيم شلش” وذلك بمشاركة أربعة وثلاثون فناناً وفنانة، بحضور باقة من التشكيليين والإعلاميين ومحبي الفن.

وعقب المعرض، ندوة عن المسيرة الفنية الذاخرة للتشكيلي نعيم شلش بمشاركة الدكتور محمد غنوم والفنان نشأت الزعبي.

وتحدث الدكتور غنوم عن الأصالة والخصوصية الموجودة في لوحات الفنان شلش، كذلك أوضح الزعبي أن تجربة نعيم شلش تتخطى الواقع المرئي المحسوس في سعي حثيث دائم إلى ماهو أسمى وأكثر شمولية، مضيفاً: نجد ضمن لوحاته تجاوزات كل ما هو مألوف من قواعد وتقاليد أكاديمية في رسم الشخصيات الإنسانية.

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