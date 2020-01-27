بفوزه على نظيره التونسي.. المنتخب المصري لكرة اليد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره التونسي 27-23 في المباراة النهائية بصالة رادس في العاصمة تونس.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول لمصلحته بفارق أربعة أهداف (15-11) مع الثواني الأخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب تونس في العودة وتقليص الفارق إلى هدفين في أول 6 دقائق 14-16، لكن الفراعنة استعادوا السيطرة بعد مرور 10 دقائق وأحرز أحمد الأحمر أول أهدافه في هذا الشوط.

وعلى الرغم من محاولات تونس لتقليص الفارق، حافظ لاعبو منتخب مصر على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة (24-19).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي بإلقاء زجاجات مياه على لاعبي مصر، إضافة إلى نزول أحد المشجعين إلى صالة رادس والتعدي على اللاعبين، وتم استكمال المباراة بعد عودة الهدوء إلى الصالة.

وحاول منتخب تونس تقليص الفارق والعودة في المباراة لكن الفراعنة خرجوا بها إلى بر الأمان 27-23، ونجحوا في تحقيق الانتصار الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم أمام تونس على أرضها ووسط جماهيرها.

وأحرز منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على أنغولا 32-27.

وسيخوض كل من المنتخبين التونسي والجزائري ملحق التصفيات المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من 17 إلى 19 نيسان مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا والسويد.

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