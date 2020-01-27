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بارتفاع 1.6%.. “توناندكس” يقفل تعاملات الأسبوع

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد عربي

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية “توناندكس”، الأحد، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.6%، داعماً مسار إغلاقه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 18 مليون دينار تونسي أي بنحو 5.89 مليون دولار أمريكي معدل يومي في حدود 1.178 مليون دولار .

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد عربي

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