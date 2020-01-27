ظريف: الصمت الدولي شجع الإدارة الأمريكية على انتهاك القوانين الدولية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الصمت الدولي حيال السلوك الأحادي للإدارة الأميركية شجعها على التفرد باتخاذ القرارات وانتهاك الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وشدد ظريف في كلمة، اليوم، على أن استهداف المعالم التراثية جريمة حرب لا تغتفر وقال: إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب معالم إيران الثقافية هو رمز للإرهاب الثقافي الدولي واستمرار لانتهاك القوانين الدولية.

وأشار إلى أن الهجوم على المعالم الثقافية هو هجوم على الإنسانية والتاريخ ، كما جدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على أن جريمة اغتيال سليماني هي إرهاب دولي.

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